Keine andere wichtige Währung der Welt hat in jüngster Zeit so stark verloren wie die Türkische Lira - rund 15 Prozent in den vergangenen acht Wochen gegenüber dem Euro. Dabei sind die Daten zur Wirtschaft überraschend gut. Was ist da los?Isolation vom Westen, Investitionseinbruch, die Tourimusbranche in der Krise? Von Wegen. Mit einer Wachstum von 5,1 Prozent im zweiten Quartal überraschte die türkische Statistik die Finanzwelt. Und mehr noch: Die Tendenz sei steigend, meint Ministerpräsident Binali Yildirim, sieben Prozent können es seiner Ansicht nach bis Jahresende durchaus werden. Das wäre dynamischer als Chinas Wirtschaft. Kein Wunder also, dass die Börse in Istanbul boomt. Vor einem Jahr drehte der ISE National 100 Index ins Plus und macht seither rund 40 Prozent Plus.Ausländische Anleger haben allerdings nichts davon. Denn im selben Zeitraum fiel die Türkische ...

