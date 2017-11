Regensburg (ots) - Peter Bosz kennt die Gesetzmäßigkeiten des Profi-Fußballs: Wenn der Erfolg ausbleibt, muss der Trainer gehen. Auch wenn der 54-jährige Holländer vor dem bedeutungsvollen Revierderby gegen den FC Schalke 04 betont, dass es "kein Ultimatum" gibt, so weiß er doch, dass eine Niederlage wohl seine Entlassung zur Folge hätte. Denn Fußball ist ein Tagesgeschäft. Längst vergessen ist der hervorragende Saisonstart mit sechs Siegen in sieben ungeschlagenen Spielen. Keine Rede ist mehr von dem Offensiv-Feuerwerk, das den Borussen die Tabellenführung bescherte. Den Blick bestimmen magere Auftritte in der Champions League und die zuletzt fünf sieglosen Bundesliga-Spiele, die zur Folge hatten, dass Dortmund auf Rang fünf abstürzte und sogar von Schalke überholt wurde - die Höchststrafe im Revier. In dieser Rivalität kann Bosz bei aller Sympathie und Kompetenz eine Derbyniederlage kaum überstehen.



