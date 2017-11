FRANKFURT (Dow Jones)--"Nach Xetra-Schluss gab es praktisch kaum noch Bewegung", so hat ein Händler von Lang & Schwarz am Freitagabend das Geschäft mit deutschen Aktien charakterisiert. Der verkürzte und impulslose US-Handel habe sich bemerkbar gemacht. Der Stillstand betraf auch die Titel von Linde, die am Abend unverändert gestellt wurden. Der Industriegasekonzern hat eine weitere Hürde auf dem Weg zum geplanten Zusammenschluss mit Praxair genommen. Aktionäre der Linde AG nahmen nach den bislang eingereichten Annahmeerklärungen das Übernahmeangebot der Linde plc zu 90 Prozent an, wie der DAX-Konzern am Freitagabend nach Xetra-Schluss mitgeteilt hatte. Die Linde plc ist die Holding, unter der der Zusammenschluss mit dem US-Konzern Praxair stattfinden soll.

=== XDAX* DAX Veränderung 19.45 Uhr 17.35 Uhr 13.067 13.060 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

