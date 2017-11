von Wolfgang Ehrensberger, €uro am Sonntag Allerdings lag das Wachstum mit plus vier Prozent auf insgesamt 329 Milliarden Euro schon etwas unter dem Plus von 7,3 Prozent aus dem ersten Halbjahr 2017. Dagegen sind die Vorsteuerergebnisse der deutschen Börsenelite von Juli bis September erstmals seit dem Frühjahr 2016 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...