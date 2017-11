Bonn (ots) -



Mit dem Ball der Streitkräftebasis feierten Bundeswehrangehörige mit mehr als 1.400 Gästen aus dem In- und Ausland am 24. November ein rauschendes Fest im Bonner Maritim Hotel. Auch die fünfte Auflage der traditionellen Veranstaltung machte ihrem Ruf als gesellschaftliches Großereignis alle Ehre. Gäste aus Politik, Wirtschaft und anderen Bereichen des öffentlichen Lebens folgten der Einladung des Inspekteurs der Streitkräftebasis, Generalleutnant Martin Schelleis und erlebten einen unvergesslichen Abend in der Bundesstadt. Der letzte Freitag im November als Termin für den Ball der Streitkräftebasis ist seit 2013 ein fester Bestandteil im Kalender der Bundeswehr und ihren Angehörigen. "Die Zahl fünf lässt sich in vielerlei Hinsicht mit Glück verbinden", sagte Generalleutnant Martin Schelleis bei der Eröffnung des diesjährigen Balls der Streitkräftebasis im Maritim Hotel Bonn. Der Inspekteur der Streitkräftebasis spielte damit nicht nur auf die fünfte Auflage seiner traditionellen Veranstaltung an: "Ich freue mich ganz besonders, dass trotz der fünften Jahreszeit mehr als 1.400 Gäste meiner Einladung gefolgt sind!" Auch in diesem Jahr zählten nicht nur militärische, sondern auch zivile Bundeswehrangehörige sowie deren Familien und Freunde zum Besucherkreis. Schließlich dient das gesellschaftliche Ereignis vor allem der Förderung von Gemeinschaft und Identität aller Angehörigen der Streitkräftebasis und darüber hinaus. Zugleich bietet die Veranstaltung eine gute Möglichkeit, den Dank der Streitkräftebasis gegenüber Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft, Verbänden und anderen gesellschaftlichen Bereichen Ausdruck zu verleihen. Der Inspekteur betonte gegenüber den Gästen die Bandbreite der Streitkräftebasis, dem zweitgrößten Organisationsbereich der Bundeswehr: "Die enorme Vielfalt spiegelt sich nicht nur in unseren Aufgaben wider. Vielmehr sind es die Menschen, die diese Vielfalt ausmachen und mit Leben füllen!"



Partnerland in diesem Jahr: Sachsen



Traditionell begleitet ein Bundesland diese Großveranstaltung der Streitkräftebasis. Partnerland in diesem Jahr: der Freistaat Sachsen, repräsentiert durch den Staatssekretär des Inneren, Dr. Michael Wilhelm. "Sachsen und die Bundeswehr, Sachsen und die Streitkräftebasis, das sind seit Jahren gute Partner", begrüßte Schelleis den Vertreter des Freistaates, der die Geste in seinem Grußwort erwiderte: "Viele Soldatinnen und Soldaten nennen Sachsen ihre Heimat und auch die Bürgerinnen und Bürger wissen um die Verlässlichkeit ihrer Bundeswehr", so Wilhelm.



Musikalischer Hochgenuss mit der BigBand der Bundeswehr Die BigBand der Bundeswehr sorgte mit schwungvollen Klängen und Rhythmen für die musikalische Untermalung der Ballnacht. Die gerne als "musikalischer Botschafter Deutschlands" angesehene Formation aus Euskirchen unter der Leitung von Oberstleutnant Timor Oliver Chadik zog mit ihrer Musik Tanzpaare bis in die frühen Morgenstunden aufs Parkett. Im kleinen Ballsaal spielte die Combo des Musikkorps der Bundeswehr aus Siegburg. Attraktive Preise erwarteten die glücklichen Gewinner der großen Tombola zugunsten des Bundeswehr-Sozialwerk e.V. und dem Förderverein zur Unterstützung der Arbeit mit Versehrten am Zentrum für Sportmedizin der Bundeswehr e.V. "Auch in diesem Jahr ist wieder eine stolze Summe zusammen gekommen, die über die Aktion 'Sorgenkinder in Bundeswehrfamilien' ungeschmälert den Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, zu Gute kommt" , freut sich Oberst i. G. Peter Dormanns, stellvertretender Bundesvorsitzender des Bundeswehr-Sozialwerks e. V. und verbindet damit seinen aufrichtigen Dank. Auch hier konnte sich der Inspekteur eine weitere scherzhafte Anspielung auf die Zahl fünf nicht verkneifen: "Kaufen Sie bitte mindestens fünf Lose...", warb General Schelleis für den guten Zweck, "Jedes Los mit der Endziffer 5 gewinnt."



