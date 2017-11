In einem eher schwachen Umfeld hat sich die mit 5,6 Prozent siebtgrößte Beteiligung von BB Biotech zuletzt sehr stark entwickelt. Neurocrine hat vor Kurzem ein neues Rekordniveau erreicht. Das Unternehmen hat in diesem Jahr mit starken News überzeugen können. Zudem gilt der Wert als heißer Übernahmekandidat. Neurocrine hat im Frühjahr 2017 in einem beschleunigten Verfahren die Zulassung für Valbenazin in der Dosis 40 mg erhalten. Es ist in den Vereinigten Staaten somit das erste und bislang einzige Arzneimittel, das speziell zur Behandlung von Spätdyskinesien bei Erwachsenen indiziert ist. Spätdyskinesien treten im Zusammenhang mit der Therapie antipsychotischer Arzneimittel auf. Etwa 15 bis 20 Prozent aller Patienten entwickeln unter Neuroleptika diese häufig irreversible Nebenwirkung.

