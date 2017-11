Dow Jones: Noch ein höheres Hoch?

(Markt-)Technische Analyse des Dow Jones-Index (DJI30 CFD) innerhalb der Handelswoche 46.2017

Der große Aufwärtstrend im Dow-Jones ist intakt (siehe kobaltblauer diagonaler Linienverlauf) und befindet sich in einer neuen (untergeordneten) Bewegungsphase, die nun mehrfach an das letzte höchste Hoch bei 23.620 heran gelaufen ist.

Anhand der gestrichelten Pfeillinienverläufe erkennen Sie denkbare Verlaufsformen, wie sie dieser Markt in den nächsten Tagen ausbilden könnte.

Der intakte untergeordnete Aufwärtstrend (23.230-23.620) hat durchaus das Potential sich über die 23.620 zu schieben und damit den Trend fortzusetzen, bei gleichzeitiger Ausbildung eines erneuten höheren Hochs.

In Anbetracht des nicht mehr jungen Trends, besteht jedoch immer die Wahrscheinlichkeit, dass trotz schönstem Fortsetzungssignal, dieses nicht nachhaltig bleibt. Sollten die Kurse unter die Tiefs des derzeitig untergeordneten Aufwärtstrends fallen (siehe rote Ausrufungszeichen), ist mit stärkeren Bewegungen nach Süden bis zur 23.000, oder darunter zu rechnen.

Bleibt der Markt anschließend vorerst unter diesen Tiefs, ist das derzeit bullische Szenario hinfällig.

Zusammenfassung wichtiger Preismarken im Dow-Jones:

23.620 höchstes Hoch/zukünftiger Pkt. 2 Aufwärtstrend

23.490 Pkt. 2 Aufwärtstrend

23.460 zukünftiger Pkt. 3 Aufwärtstrend

23.260 Pkt. 3 Aufwärtstrend

23.230 Pkt. 1 Aufwärtstrend

23.000 große chart-technische Marke/Pkt. 3 Aufwärtstrend

Beachten Sie bitte folgende Veröffentlichungstermine wichtiger (d.h. marktbewegende, große Nachrichten) Wirtschaftsnachrichten für den US-Amerikanischen Raum. Datum, Uhrzeit sowie der einzelne Termin selbst können kurzfristigen Änderungen und Ergänzungen unterworfen sein. Bitte aktualisieren Sie Ihren Terminüberblick deshalb eigenständig und regelmäßig.

Montag, den 27.11.2017

-16.00 Uhr Verkäufe neuer US-Eigenheime

Dienstag, den 28.11.2017

-16.00 Uhr CB Verbrauchervertrauen USA

Mittwoch, den 29.11.2017

-14.30 Uhr BIP USA

-16.00 Uhr schwebende Wohnungsverkäufe USA

-16.30 Uhr Erdöl-Lagerbestand USA

Freitag, den 01.12.2017

-16.00 Uhr ISM Einkaufsmanagerindex

Quellen: Eigenanalyse, genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4.

RISIKOHINWEIS:

Dieser Artikel liefert eine Einschätzung zum Basiswert DOW JONES-Index, unabhängig davon, mit welchem Instrument ggf. getradet wird. Admiral Markets ist Forex & CFD Broker, sollten Sie den Basiswert als CFD traden, beachten Sie bitte: Forex & CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die Verluste. Sie können im Extremfall Ihr komplettes Investment verlieren! Die Nachschusspflicht für Kunden mit Hauptwohnsitz in Deutschland entfällt. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Dieser Artikel erfüllt nicht alle gesetzlichen Anforderungen an eine Analyse und soll deshalb als Marketing-Information verstanden werden. Lesen Sie den kompletten Warnhinweis über folgenden Link: DISCLAIMER: https://admiralmarkets.de/risikohinweis

Einige Impressionen der wichtigsten Tradingmesse in Deutschland, vom 17. & 18. November 2017





Quellen: Eigenanalyse; genutzt werden die Charts vom MetaTrader 4

