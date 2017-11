Liebe Leser,

IVF ist in einem schwierigen Marktumfeld tätig. Das Gesundheitswesen in der Schweiz ist von einem hohen Kostendruck geprägt, und die Verkaufspreise sinken. Das spiegelt sich gut in den Umsatzerlösen wider. Im 1. Halbjahr ging der Umsatz um 0,7% zurück, obwohl mengenmäßig 1% mehr abgesetzt wurde. Hinzu kam, dass ein Großkunde seine Bestellmenge kurzfristig reduziert hatte. Die Ertragslage wird durch die Umsetzung der Strategie 2020 geprägt. Das Management nimmt bewusst Rückgänge ... (Volker Gelfarth)

