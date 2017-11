Zürich (ots) - Von Dienstag, 21. bis Samstag, 25. November,

besuchten über 54'000 Jugendliche, Eltern, Lehrpersonen und

Weiterbildungsinteressierte die Berufsmesse Zürich. Nebst dem grossen

Angebot an Lehrberufen und Weiterbildungsangeboten, zeigte eine

Sonderschau, wie Berufe fit für die digitale Zukunft gemacht werden.



54'132 Personen haben vom 21. bis 25. November 2017 die

Berufsmesse Zürich besucht. Darunter waren 16'389 Schülerinnen und

Schüler aus 9 Kantonen, die im Klassenverbund die Messe besucht

haben. Die restlichen Besucher waren Jugendliche, Eltern und

Weiterbildungs¬interessierte. Vor allem den schulfreien

Mittwochnachmittag und Samstag nutzten viele Eltern, um sich

gemeinsam mit ihren Kindern über zahl¬reiche Lehrberufe und

anschliessende Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren. Das

Einzigartige der Berufsmesse Zürich ist, dass viele Berufe vor Ort

mit praktischen Arbeiten getestet werden können.



Berufsmesse Zürich im Digitalisierungsfieber



Diverse Elemente widmeten sich dem aktuellen

Digitalisierungstrend. In der Sonderschau «Berufswelten der Zukunft»

zeigten Berufsleute, wie die Digitalisierung ihre Arbeit verändert.

Der Zukunftsforscher George T. Roos meinte bei seinem Auftritt an der

Eröffnungsfeier, dass die Erfahrung mit den bisherigen drei

industriellen Revolutionen zeige, dass nach einer gewissen Zeit, es

jedes Mal mehr und qualifizierte Arbeitsplätze gab. Zudem brauche es

vermehrt Weiterbildung, denn in einer alternden Gesellschaft werde es

normal sein, im Laufe eines Arbeitslebens einen Zweit- oder

Drittberuf zu erlernen.



Nicht nur die Sonderschau zeigte Möglichkeiten der

Digitalisierung. Auch andere digitale Angebote konnten die Besucher

ausprobieren. Dem Social-Digital-Guide Follow me folgten zahlreiche

Besucher via WhatsApp und Snapchat. Auch das Prinzip von CollectMe,

mit dem Unterlagen digital gesammelt werden konnten, fand bei

Ausstellern und Besuchern grossen Anklang. Die Besucher sammelten

30'140 Dokumente. Die Innovation ist gelungen und wird nach dieser

Premiere weiter entwickelt.



Die grösste Schweizer Berufsschau war fünf Tage lang der

Treffpunkt für Berufswahl, Grund- und Weiterbildung. 126

Berufsverbände, Firmen und Schulen präsentierten mit 540 Lehrberufe,

Grund- und Weiterbildungen einen einzigartigen Querschnitt durch die

Schweizer Bildungslandschaft.



Wichtige Partner



Organisiert wird die Berufsmesse Zürich vom Kantonalen

Gewerbeverband Zürich und der MCH Messe Zürich. Sponsoren sind die

Zürcher Kantonalbank, das Staatssekretariat für Bildung, Forschung

und Innovation sowie der Berufsbildungsfonds des Kantons Zürich, der

dieses Jahr zusätzlich auch Premium Partner der Sonderschau

«Berufswelten der Zukunft» ist. Medienpartner der Berufsmesse Zürich

sind Energy Zürich, TeleZüri und der Tages-Anzeiger.



Die nächste Berufsmesse Zürich findet vom 20. bis 24. November

2018 in der Messe Zürich statt.



