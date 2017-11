Liebe Leser,

BASF konnte in der abgelaufenen Woche wieder ein starkes Signal setzen. Zumindest am Freitag wurde mit einem Plus von 3 % der Angriff auf neue Topkurse eingeläutet, schätzen Chartanalysten die Situation vergleichsweise optimistisch ein. Die Notierungen laufen auf eine Wand von 100 Euro zu. Darüber würde sich ein Kurspotenzial in Höhe von mehr als 15 % ergeben, so die Analysten. Im Detail: Die Aktie zeigte sich im Wochenverlauf relativ unentschlossen. Die Kurse kletterten leicht ... (Frank Holbaum)

