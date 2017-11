BERLIN (Dow Jones)--Der Allianz-Konzern will im Geschäft mit Fonds weiter wachsen und plant dazu auch Zukäufe. "Die Konsolidierungswelle hat erst angefangen", sagte Andreas Utermann, Chef der Fondstochter Allianz Global Investors (AGI), der Zeitung Welt am Sonntag. Hintergrund sei, dass 2016 erstmals seit 40 Jahren die Gesamteinnahmen der Branche zurückgegangen seien. "Da ist eine Konsolidierung unausweichlich."

Sein Haus sei dabei ganz klar auf der Käuferseite. 2016 hatte AGI bereits den Anleihemanager Rogge Global Partners gekauft, in den vergangenen Monaten wurden einzelne Teams aus anderen Häusern übernommen, so die Zeitung. "Da wird noch mehr kommen", kündigte Utermann an.

Vor dem Hintergrund des Scheiterns der Jamaika-Verhandlungen warnte Utermann zudem vor schwierigeren Zeiten an den Börsen. "Das Scheitern der Gespräche erhöht schlagartig die politische Unsicherheit", sagte er. "Deshalb ist in den nächsten Wochen eine höhere Volatilität zu erwarten, je nachdem aus welcher Richtung der politische Wind in Berlin weht. Die rund drei Prozent Minus im DAX am letzten Montagmorgen waren eine Art Vorgeschmack."

