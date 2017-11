Interlaken (awp) - Bei der Jungfraubahn-Gruppe stellt sich Verwaltungsrat Bruno Hofweber an der kommenden Generalversammlung vom Mai 2018 nicht mehr zur Wiederwahl. Hofweber hat den Verwaltungsrat am Freitag über seinen Entschluss informiert, wie die Jungfraubahn am Wochenende mitteilte. Mit einer möglichen Nachfolge werde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...