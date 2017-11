Liebe Leser,

Allianz hat in der abgelaufenen Woche ein deutliches Zeichen für einen weiteren Rekordlauf gesetzt. Die Aktie konnte auf der einen Seite minimal gewinnen, auf der anderen Seite auch in schwächeren Handelsphasen relative charttechnische Stärke unter Beweis stellen. Die Aktie sollte nun über eine magische Grenze klettern. Dann könnten Gewinne von mehr als 20 % folgen. Im Detail: Die Aktie gewann allein am letzten Handelstag der Woche 1 % dazu. Damit wurde das bisherige 15-Jahres-Hoch ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...