Liebe Leser,

auch oder gerade nach dieser Woche hat die Lufthansa wieder beste Aussichten. Chartanalysten rechnen damit, die Aktie könne a) weitere Rekordkurse erreichen, b) eine wichtige Marke überqueren und c) dann Aussichten auf Kursgewinne von mehr als 20 % für sich verbuchen. Im Einzelnen: Der Wert konnte in den zurückliegenden Handelstagen immerhin einen Gewinn von 2 % für sich verbuchen. Dabei kletterte die Aktie an den beiden letzten Tagen wieder etwas nach oben, nachdem am 22. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...