The following instruments on XETRA do have their first trading day 27.11.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.11.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2G9GL1 THUERINGEN LS 17/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSE00 NIEDERS.SCH.A.17/23 A.877 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JQ17 DEKA STUFENZINS MTN 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2RR1 NORDLB STUFENZ.ANL.52/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA US55608KAK16 MACQUARIE GRP 17/28FLRMTN BD00 BON USD N

CA XFRA USU9221AAY48 VERIZON COMM 17/25 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA XS1723613581 ALD 17/20 MTN FLR BD00 BON EUR N

CA UL5 XFRA CA0556401069 BQE WATER INC. EQ00 EQU EUR N

CA ECA1 XFRA CA07784K1021 BELGRAVIA CAPIT. INTL EQ00 EQU EUR N

CA BRTN XFRA CA10567D2041 BRAVADA GOLD NEW EQ00 EQU EUR N

CA V5D1 XFRA CA2477541049 DELTA 9 CANNABIS EQ00 EQU EUR N

CA H9T1 XFRA CA4283862056 HI HO SILVER RES INC. EQ01 EQU EUR N

CA 3C2 XFRA CA58548A1049 MELIOR RESOURCES INC. EQ01 EQU EUR N

CA L6V1 XFRA CA76112T2002 RESINCO CAPITAL PARTNERS EQ01 EQU EUR N

CA U06 XFRA CA9152971052 UPCO INTERNATIONAL INC. EQ01 EQU EUR N

CA PFTV XFRA IE00BDFB5708 PS.TR.EU.VA.FA.U.ETF A EQ01 EQU EUR Y

CA PFTQ XFRA IE00BDFB5815 PS TR.EU.QU.FA.U.ETF A EQ01 EQU EUR Y

CA PFTB XFRA IE00BDFB5922 PS TR.EU.L.B.FA.UETF A EQ01 EQU EUR Y

CA PFTP XFRA IE00BDFB5B42 PS TR.EU.PR.M.F.UETF A EQ01 EQU EUR Y

CA PFTE XFRA IE00BDFB5C58 PS TR.EU.EA.M.F.UETF A EQ01 EQU EUR Y