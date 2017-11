FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

RTV XFRA DE000A161N14 YOUR FAMILY ENTER.AG NA

V8T XFRA SE0007897079 ACADEMEDIA AB

VG8 XFRA DE0005479307 VARENGOLD BANK AG

XFRA CA44930T1093 IC POTASHCORP.

CVLA XFRA BRVALEACNPA3 VALE S.A. PFD A

TWG XFRA AU000000TEN8 TEN NETWORK HLDGS

KB2 XFRA AU000000MAT8 MATSA RESOURCES LTD

RJS XFRA AU000000PKO1 PEAKO LTD.

3J9 XFRA SE0000857369 SEAMLESS DISTRIB. SK-,50

Y06 XFRA ES0105058004 SAETA YIELD S.A. EO 1