Ringmetall erhöht Ergebnisqualität im dritten Quartal weiter

- Konzernumsatz in den ersten neun Monaten legt um 9,3 Prozent auf 79,2 Mio. Euro zu

- EBT wächst beschleunigt um 11,9 Prozent auf 5,0 Mio. Euro - Umsätze im Geschäftsbereich Industrial Packaging steigen um 13,4 Prozent

auf 68,3 Mio. Euro - Erneute deutliche Ergebnisverbesserung im Bereich Industrial Handling

München, 27. November 2017 - Die Ringmetall AG (ISIN: DE0006001902), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, ist auch im dritten Quartal 2017 wieder deutlich gewachsen. Dabei bewegte sich nicht nur das Umsatzwachstum erneut auf sehr hohem Niveau. Auch ergebnisseitig kann das Unternehmen weiter überproportional zulegen.

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres legte der Konzernumsatz um 9,3 Prozent auf 79,2 Millionen Euro überdurchschnittlich stark zu (9m 2016: 72,4 Mio. Euro). Grund hierfür waren neben der kontinuierlich ansteigenden Nachfrage auch die insgesamt gestiegenen Stahlpreise. Letztere schlugen sich entsprechend in einer geringeren Rohertragsmarge von 45,6 Prozent (9M 2016: 47,1%) nieder, der ein Rohertrag von 36,1 Millionen Euro zugrunde liegt (9M 2016: 34,1 Mio. Euro). Nach wie vor hatten die deutlichen Schwankungen am Devisenmarkt - insbesondere im Falle des US-Dollars, des britischen Pfunds sowie der türkischen Lira - einen dämpfenden Einfluss auf die Ergebnisentwicklung.

Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich entsprechend lediglich um 2,8 Prozent auf 9,6 Millionen Euro (9M 2016: 9,3 Mio. Euro), was zu einem Rückgang der EBITDA-Marge auf 12,1 Prozent führte (9M 2016: 12,9 %). Infolge deutlich zurückgeführter Verbindlichkeiten erhöhte sich jedoch das Vorsteuerergebnis EBT überproportional stark um 11,9 Prozent auf 5,0 Millionen Euro (9M 2016: 4,5 Mio. Euro).

"Aktuell ist die Nachfrage nach unseren Produkten so hoch, dass wir regelmäßig Sonderschichten in unseren Werken fahren müssen", freut sich Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall AG. "Da lässt es sich einigermaßen verschmerzen, dass sich die Stahlpreise und zwei für unser Geschäft wichtige Fremdwährungen nach wie vor zu unseren Ungunsten entwickeln. Ganz aktuell spüren wir im vierten Quartal aber eine Abschwächung dieser Negativtrends. Eine Normalisierung der Situation sollte also nicht mehr all zu lang auf sich warten lassen."

Eine regionale Betrachtung der Umsatzentwicklung zeigt eine insgesamt sehr robuste Nachfrage, sowohl in den Kernmärkten Deutschland und den USA wie auch in den europäischen Märkten. Auch der Umsatz im Wachstumsmarkt China entwickelt sich weiter vielversprechend und nähert sich weiter dem Niveau des für das kommende Jahr erwarteten Break-even. Weiterhin mit Zurückhaltung bewertet der Vorstand die sich zuspitzende Situation in der Türkei. Im abgelaufenen Quartal wurden daher bei der türkischen Tochtergesellschaft Schritte umgesetzt, um zukünftige Risiken aus einer weiteren Verschlechterung der Lage zu reduzieren, gleichzeitig aber mögliche Marktchancen nutzen zu können, sobald sich die wirtschaftlichen Parameter der Region weiter verbessern sollten.

Die wesentlichen Kennzahlen zur Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2017 stellen sich auf vorläufiger Basis wie folgt dar:

in TEUR 9M 2017 9M 2016 Abweichung

Konzernumsatz 79.152 72.419 9,3% Rohertrag 36.110 34.096 5,9% Rohertragsmarge 45,6% 47,1% EBITDA 9.602 9.342 2,8% EBITDA-Marge 12,1% 12,9% EBIT 5.917 5.510 7,4% EBIT-Marge 7,5% 7,6% EBT 5.047 4.509 11,9% EBT-Marge 6,4% 6,2%

*Die Vergleichswerte im 9M 2016 wurden angepasst, um die gesetzlichen Änderungen im Zuge des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes zu berücksichtigen.

Die Umsätze im Geschäftsbereich Industrial Packaging erhöhten sich in den ersten neun Monaten 2017 um 13,4 Prozent auf 68,3 Millionen Euro (9M 2016: 60,3 Mio. Euro). Der unterdurchschnittliche Zuwachs im Rohertrag und die beschriebenen Währungseffekte führten jedoch dazu, dass das EBITDA mit 9,6 Millionen Euro leicht unter dem Vergleichswert des Vorjahres lag (9M 2016: 9,7 Mio. Euro).

Der Geschäftsbereich Industrial Handling profitierte erneut deutlich von der strategischen Neuausrichtung, die eine Reduzierung der Umsätze mit Handelsprodukten und eine Erhöhung der Umsätze mit Eigenprodukten vorsieht. Zwar reduzierte sich der Umsatz dementsprechend gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,9 Prozent auf 10,8 Millionen Euro (9M 2016: 12,2 Mio. Euro). Das EBITDA des Geschäftsbereichs legte aber erneut deutlich zu und stieg um 49,7 Prozent auf 1,0 Millionen Euro (9M 2016: 0,7 Mio. Euro).

Für das vierte Quartal geht der Vorstand der Gesellschaft von einer unverändert positiven Unternehmensentwicklung aus und hält daher an der bisher kommunizierten Erwartungsbandbreite zur Geschäftsentwicklung im Gesamtjahr fest. Weitere Informationen zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de.

Kontakt:

Ingo Middelmenne Investor Relations Ringmetall AG Telefon: +49 (0)89 45 220 98 12 Mobil: +49 (0)174 9091190 E-Mail: middelmenne@ringmetall.de

Über die Ringmetall Gruppe

Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie. Der Geschäftsbereich Industrial Packaging bietet hoch sichere Dichtungs- und Verschluss-Systeme für die chemische, die petrochemische und die pharmazeutische Industrie sowie die Lebensmittelindustrie an. Der Geschäftsbereich Industrial Handling entwickelt anwendungsoptimierte Fahrzeuganbauteile für das Handling und den Transport von Verpackungseinheiten. Neben der Konzernzentrale in München ist Ringmetall mit weltweiten Produktions- und Vertriebs-Niederlassungen in Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien, der Türkei, den Niederlanden sowie China und den USA vertreten. Weltweit erwirtschaftet Ringmetall einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro im Jahr.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Ringmetall Aktiengesellschaft

Innere Wiener Str. 9 81667 München Deutschland Telefon: 089 / 45 22 098 - 0 Fax: 089 / 45 22 098 - 22 E-Mail: info@ringmetall.de Internet: www.ringmetall.de ISIN: DE0006001902 WKN: 600190

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

