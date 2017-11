...zu seinen Zielen. Der Schwung aus dem ersten Halbjahr hat sich im 3. Quartal fortgesetzt. Der Trend zu schnurlosen Energielösungen in den Bereichen Entertainment, Healthcare sowie Batteriepacks und Energiespeicher verhalf dem seit Oktober an der Börse notierten Unternehmen zu einem Umsatzanstieg um 12 % auf 180,2 Mio. €. Operativ lief es für die VARTA AG deutlich besser. Das Betriebsergebnis (Ebit) kletterte um 104 % auf 26,5 Mio. €. Es liegt damit bereits um 78,6 % über dem Ebit des gesamten Jahres 2016. Die Ebit-Marge stieg in den neun Monaten um 6,6 Prozentpunkte auf 14,7 %. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 17,7 nach 8,7 Mio. €.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Termin-Börse Nr. 47 vom 25.11.2017.



