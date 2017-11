Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Morphosys nach den Ergebnissen des dritten Quartals von 72 auf 80 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Auch die aktuellen Währungsentwicklungen und den Status Behandlungsdurchbruch für den Wirkstoffkandidaten MOR208 habe er nun in seinem Bewertungsmodell des Antikörperspezialisten berücksichtigt, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Kurspotenzial sei aber zu gering für eine Empfehlung./ag/mis Datum der Analyse: 27.11.2017

ISIN: DE0006632003