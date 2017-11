Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind mit geringen Abschlägen in die neue Woche gestartet. Mangels richtungsweisender Vorgaben vom Ölmarkt resultieren die Verluste vorrangig aus Wechselkursgewinnen von Euro und Franken. Durch das lange Thanksgiving-Wochenende wurde in den USA seit Donnerstag nur eingeschränkt gehandelt. Mit Wiedereröffnung der New Yorker Rohstoffbörse Nymex ...

