Die JOST Werke AG (ISIN: DE000JST4000), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen,

Auflieger und Anhänger, veröffentlichte heute den Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2017 und bestätigte dabei die am 23. Oktober 2017 bekanntgegebenen vorläufigen Ergebnisse.

Starkes Umsatzwachstum im dritten Quartal

JOST steigerte den Konzernumsatz im 3. Quartal 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 15% auf 171,5 Mio. EUR (Q3 2016: 149,4 Mio. EUR). In den ersten neun Monaten 2017 stieg der Umsatz um 10% auf 533,3 Mio. EUR (9M 2016: 487,0 Mio. EUR). Das anhaltende Umsatzwachstum ist im Wesentlichen auf die rege Nachfrage in Asien, Pazifik und Afrika (APA) zurückzuführen. In den ersten neun Monaten 2017 steigerte JOST den Umsatz in dieser Region um 47% auf 108,7 Mio. EUR (9M 2016: 73,9 Mio. EUR). Auch der sich schnell erholende Lkw-Markt in Nordamerika trug zur Umsatzsteigerung bei. So wuchs der Umsatz in Nordamerika in gleichem Zeitraum um 6% auf 91,6 Mio. EUR (9M 2016: 86,5 Mio. EUR). In Europa erhöhte sich der Umsatz um 2% auf 333,0 Mio. EUR (9M 2016: 326,6 Mio. EUR) und trug somit zum gesamten Umsatzwachstum bei.

Lars Brorsen, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke AG, sagt: "2017 bleibt ein sehr starkes Jahr für JOST. Uns gelang es, das Wachstum ...

