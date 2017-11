US-Markt will weiter nach oben – DAX mit spannender Gesamtsituation

Nasdaq, S&P und Russell 2000 im Kaufrausch Die Stimmung an den US-Märkten ist weiterhin unglaublich stark und sämtliche US-Indizes zeigen aktuell positive Tendenzen. Nach einem Abbruch der intakten Rallye sieht es derzeit absolut nicht aus und so könnte es auch bis zum Jahresende weiterhin stetig nach oben gehen. Im DAX haben wir die Gesamtsituation bereits in der vorigen Woche genauer erörtert. Solange der Index sich über der Marke von 12.900 Punkten halten kann, besteht die Chance auf mehr. Wo genau der DAX ausbrechen muss, um wieder neue Kaufsignale zu generieren, besprechen wir in unserer heutigen Videoanalyse. Weitere Videos, Analysen, so wir Trading Ideen erhalten Sie tagtäglich auf unserer Plattform www.ratgeberGELD.at .