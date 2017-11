Die Analysten von SMC-Research erwarten von der von der Nanogate SE kürzlich gemeldeten Übernahme dreier Unternehmen mehrere Vorteile im Hinblick auf das Technologie-, Produkt- und Standortportfolio von Nanogate. Darüber hinaus eröffne die damit verbundene Gewinnung eines namhaften und potenten Investors aus dem Katar weitere strategische Spielräume, mit denen die weitere Expansion erleichtert werden könnte.

Nanogate habe eine weitere Übernahme angekündigt, in deren Rahmen drei auf Kunststoffverarbeitung spezialisierte Unternehmen erworben werden. Damit erwerbe Nanogate nach Darstellung von SMC-Research zusätzliche Expertise, unter anderem für die Produktion von Mikro- und Hochpräzisionsbauteilen, gewinne weitere Kunden sowohl aus dem Automobilsektor als auch aus anderen Branchen und erweitere seine geographische Präsenz durch zwei Standorte in Österreich und in der Slowakei.

Da der Kaufpreis durch neue Aktien beglichen werde, die Nanogate an eine Tochter der führenden katarischen Beteiligungsgesellschaft QInvest ausgeben werde, gewinnen die Saarländer laut SMC-Research damit auch einen weiteren Ankeraktionär, der seine Bereitschaft zur Unterstützung weiterer Expansionsschritte bereits signalisiert habe.

Die Wirkung der Übernahme dürfte deswegen nach Einschätzung von SMC-Research weit über das für 2018 nun angekündigte Umsatzwachstum auf über 220 Mio. Euro hinausgehen. Doch das Researchhaus habe sich nach eigener Aussage zunächst auf die überschlägige Berücksichtigung der unmittelbaren Effekte konzentriert, woraus die Analysten einen fairen Wert von 63,30 Euro je Aktie abgeleitet haben. Das Urteil hat SMC-Research auf "Buy" belassen.

