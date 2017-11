Marktkommentar

Die Inflationsrate befindet sich in den Industrieländern auf dem Rückzug

Die Inflationsrate befindet sich in den Industrieländern auf dem Rückzug. In den USA sank sie im Oktober auf 2,0% (September: 2,2%). Die Kernteuerung (ohne Energie und Lebensmittel) stieg leicht auf 1,8%. In der Eurozone fiel die Inflationsrate im Oktober auf 1,4% (September: 1,5%).

