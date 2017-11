APA ots news: CMS berät Nanogate SE bei ihrem Expansionskurs in Österreich und der Slowakei

Wien (APA-ots) - Die deutsche Nanogate SE, ein weltweit führender Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten, erwirbt die Kunststoffsparte der österreichischen HTI High Tech Industries AG. Die Nanogate SE setzt damit ihren Expansionskurs fort. Die internationale Kanzlei CMS berät Nanogate SE in allen rechtlichen Belangen der Transaktion.

Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt ausschließlich in Aktien im Rahmen einer Sachkapital-erhöhung in Höhe von 275.000 Aktien. HTI wird diese Aktien unmittelbar an eine Tochter-gesellschaft der QInvest LLC übertragen, die beabsichtigt, diese Aktien langfristig zu halten. Eine Tochtergesellschaft der QInvest LLC ist bereits heute ein Finanzierungspartner der HTI. Zudem will QInvest das weitere Wachstum von Nanogate zukünftig finanziell unterstützen. Das Closing der Transaktion wird für das erste Quartal 2018 erwartet.

Nach Abschluss der Transaktion wird Nanogate die Tochtergesellschaften HTP Slovakia und die Österreichische HTP Electronics vollständig in den Nanogate-Konzern integrieren. Überdies wird Nanogate im Rahmen einer strategischen Partnerschaft - inklusive einer späteren Kaufoption - gemeinsam mit QInvest die HTP Austria übernehmen.

Ein internationales CMS-Team aus Österreich, Deutschland und der Slowakei unter der Federführung des österreichischen CMS-Partners Alexander Rakosi und der deutschen CMS-Partnerin Katja Pohl hat die Nanogate SE bei ihrer Expansion umfassend rechtlich beraten.

"Es freut uns, dass wir Nanogate bei der erfolgreichen Expansion nach Österreich und in die Slowakei im Rahmen dieser spannenden Cross-Border Transaktion betreuen durften", so Alexander Rakosi über das erfolgreiche Signing der Transaktion.

Die Nanogate SE hat zum wiederholten Male auf die Expertise von CMS gesetzt. Zuletzt wurde Nanogate Anfang des Jahres bei dem Erwerb eines Unternehmens in den USA von CMS beraten.

CMS Österreich Alexander Rakosi, Lead Partner Anna Wieser, Rechtsanwältin

Caroline Schmidt, Associate, alle Corporate/M&A

Dieter Zandler, Partner, Competition Martin Trapichler, Rechtsanwalt, Property Sibylle Novak, Partner, Tax Molly Kos, Associate, Öffentliches Recht Hans Lederer, Rechtsanwalt, IP Jens Winter, Partner, Arbeitsrecht

CMS Deutschland Katja Pohl, Lead und Client Relationship Partner Stefan Lehr, Partner, Competition Myriam Kirschner, Senior Associate, Corporate Jochen Schlotter, Partner, Capital Markets

CMS Slowakei Peter Simo, Partner Milan ervenka, Senior Associate

Lukas Makara, Senior Associate, alle Corporate/M&A

Zwtl.: Über Nanogate SE

Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9) ist ein weltweit führender Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten in höchster optischer Qualität. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter. Nanogate entwickelt und produziert designorientierte Oberflächen und Komponenten und stattet diese mit zusätzlichen Eigenschaften (z.B. antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend) aus.

