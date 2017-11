Aktien, die sich vervielfachen, sind der Traum vieler Rohstoffanleger. Doch wer diese Unternehmen erwischen will, muss früh einsteigen und konsequent an Bord bleiben. Studien aus den USA zeigen aber, dass insbesondere Privatanleger viel zu früh aussteigen.

Übernahmen, die sich gelohnt haben

Mitte 2015 konnte man die Aktien von Aurico Metals für rund 0,50 CAD kaufen. Vor wenigen Wochen dann wurde das Unternehmen von Centerra Gold für 1,80 CAD je Anteilschein übernommen. Für Anleger der ersten Stunde ist das natürlich ein Super-Deal. Ihr Einsatz hat sich mehr als verdreifacht. Im Bereich von Rohstoffexplorern geht aber oft noch mehr. So konnten mutige Investoren die Papiere von Richmont Mines während der Baissejahre 2013 und 2014 regelmäßig für Kurse unter 1,30 CAD einsammeln. Inzwischen wird der Titel für über 11,50 CAD das Stück gehandelt (siehe Chart unten). Alamos Gold hatte im September ein Übernahmeangebot abgegeben. Wer also vor vier Jahren einige Papiere ins Depot nahm, kann sich über einen Fast-Verzehnfacher freuen. Unter Börsianer nennt man so etwas einen Tenbagger.

Anleger steigen oft zu früh aus

Doch viele Anleger sind bei solchen Bewegungen meist nur wenige Monate an Bord. Nachdem sich ein Titel verdoppelt oder verdreifacht hat, nehmen insbesondere Privatanleger die Gewinne gerne mit. Das zeigen Studien von Onlinebanken aus den USA: Dabei gibt es doch andere Möglichkeiten. So könnte man bei einem Verdoppler einfach die Hälfte der Position verkaufen und so schon einmal seinen Einsatz wieder reinholen. Die restlichen Stücke lässt man dann im Sinne einer alten Börsenweisheit laufen.

Noch kein Gold-Bullenmarkt

Auch jetzt befinden wir uns noch lange nicht in einem Bullenmarkt. Ronald "Ronny" Stöfele, der vielleicht anerkannteste Goldexperte aus dem deutschsprachigen Raum, sagte vor wenigen ...

