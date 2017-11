Liebe Leser,

QSC hat zum Ende der letzten Woche bestätigt, was wir an dieser Stelle schon lange betont hatten. Die Aktie befindet sich auf dem Rückzug und ist auf dem Weg in Richtung neuer Rekordtiefs. Selbst ein Absturz um 30 % käme nicht mehr überraschend, heißt es aus den Reihen der Chartanalysten. Konkret: Die Aktie verlor am Freitag noch einmal 1,2 % und startet auch wieder mit Verlusten in die neue Woche. Damit sind die Kurse in die Nähe des bisherigen 6-Monats-Tiefs bei 1,50 Euro ... (Frank Holbaum)

