Nach Jahren der Sanierung will der Druckmaschinenbauer Heidelberg nun endlich wieder auf Wachstumskurs einschwenken. 20 Prozent mehr Umsatz und 50 Prozent mehr operativer Gewinn ist das Ziel für das Geschäftsjahr 2022/23. „Der Umbau unseres Geschäftsmodells wird unsere Ergebnisqualität anheben“, verspricht Heidelberg-CFO Dirk Kaliebe im Interview bei FINANCE-TV . "Wir schauen uns außerdem gerade alle Prozessketten an, um effizienter zu werden", fügt er hinzu. Wo genau die dadurch frei werdenden Mittel hinfließen sollen – in Wachstums- und Digitalisierungsinitiativen oder in die vorzeitige Rückzahlung des sehr teuren High-Yield-Bonds – CFO Dirk Kaliebe gibt die Antworten.