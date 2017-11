Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Linde auf "Halten" mit einem Kursziel von 193 Euro belassen. Das Überschreiten der 90-Prozent-Hürde beim Umtauschangebot von Anteilen der Linde AG in Linde Plc sei erfreulich, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies verdeutliche die strategische Sinnhaftigkeit des geplanten Zusammenschlusses mit dem US-Konkurrenten Praxair ./ag/mis Datum der Analyse: 27.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0050 2017-11-27/12:59

ISIN: DE0006483001