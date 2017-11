Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) angesichts der Verhandlungen über das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Die Autobranche sei am stärksten davon betroffen, schrieb Analyst Colin Langan in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der Markt unterschätze bislang aber die Gefahr eines Scheiterns, was sich negativ auf die Kosten auswirken würde. Bei VW seien die diesbezüglichen Risiken besonders hoch./tih/mis Datum der Analyse: 24.11.2017

ISIN: DE0007664039