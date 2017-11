Klöckner & Co SE: Aufsichtsrat bestellt Jens Michael Wegmann zum Chief Operating Officer

Duisburg, 27. November 2017 - Der Aufsichtstrat der Klöckner & Co SE hat Herrn Jens Michael Wegmann (52) zum Mitglied des Vorstands bestellt. Er wird ab dem 1. Dezember 2017 die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer (COO) des Konzerns besetzen.

Jens Michael Wegmann ist seit vielen Jahren international in leitenden Positionen, vorwiegend in der Investitionsguterindustrie, tätig. Er war zuletzt Vorstandsvorsitzender der thyssenkrupp Industrial Solutions AG. Zuvor hatte er mehrere Fuhrungspositionen bei Siemens inne und verantwortete dort unter anderem den Bereich Industry Solutions als CEO.

Prof. Dr. Dieter H. Vogel, Aufsichtsratsvorsitzender der Klöckner & Co SE: "Herr Wegmann ist die ideale Besetzung für den Posten des Chief Operating Officer. Er wird mit seiner langjährigen Industrieerfahrung im In- und Ausland einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung unserer Strategie Klöckner & Co 2022 leisten und in dieser Funktion das komplette operative Geschäft von Klöckner verantworten."

Gisbert Ruhl, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: "Ich freue mich auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jens Michael Wegmann. Mit seiner ausgeprägten Technologie-Expertise wird er insbesondere neue Impulse zum beschleunigten Ausbau unseres höhermargigen Geschäfts geben. Er wird sich auf das Kerngeschäft von Klöckner konzentrieren und dieses langfristig zukunftsfähig aufstellen."

Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 12 Ländern bedient der Konzern rund 130.000 Kunden. Als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie hat sich Klöckner & Co zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Leistungskette durchgängig zu digitalisieren sowie die Einführung einer unabhängigen offenen Industrieplattform voranzutreiben, die zur dominierenden vertikalen Plattform der Stahl- und Metallbranche werden soll. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 8.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. EUR.

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX(R)-Index der Deutschen Börse gelistet.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

