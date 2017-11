Pfeiffer Vacuum Technology AG: Aufsichtsrat bestellt Eric Taberlet zum neuen Vorstandsvorsitzenden - Nathalie Benedikt wird Finanzvorstand - amtierender Vorstandsvorsitzender Manfred Bender mit sofortiger Wirkung abberufen

Pfeiffer Vacuum Technology AG: Aufsichtsrat bestellt Eric Taberlet zum neuen Vorstandsvorsitzenden - Nathalie Benedikt wird Finanzvorstand - amtierender Vorstandsvorsitzender Manfred Bender mit sofortiger Wirkung abberufen

Asslar, 27. November 2017. Der Aufsichtsrat der Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604) hat heute in seiner Sitzung einstimmig beschlossen, den amtierenden Vorstandsvorsitzenden Manfred Bender mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund abzuberufen.

Der Aufsichtsrat wird das Vorstandsteam neu besetzen und hat Eric Taberlet per sofort zum neuen Vorstandsvorsitzenden von Pfeiffer Vacuum bestellt. Außerdem wurde Nathalie Benedikt ebenfalls zum 27. November 2017 zum Finanzvorstand bestellt.

Eric Taberlet verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Vakuumindustrie und ist promovierter Strömungstechniker. Er ist seit sieben Jahren Leiter des Geschäftsbereichs Semiconductor & Coating bei Pfeiffer Vacuum. Taberlet wird das Unternehmen als Vorstandsvorsitzender zusätzlich zu seinem aktuellen Posten mit seiner Expertise in den Bereichen Strategieplanung, Produktion sowie Forschung und Entwicklung führen.

Nathalie Benedikt arbeitet bereits seit 15 Jahren bei Pfeiffer Vacuum und hat eingehende Erfahrung in den Bereichen Strategie, Controlling und Finanzen, Personal sowie IT. Zudem war sie bereits in den Jahren 2013 sowie 2014 Finanzvorstand von Pfeiffer Vacuum. Nathalie Benedikt wird als Finanzvorstand die Zentralbereiche Finanzen, HR, IT, Marketing Communications und Investor Relations verantworten.

Pfeiffer Vacuum Technology AG Dr. Karen Bogdanski Investor Relations Manager

Berliner Str. 43 35614 Asslar Deutschland

