FRANKFURT (Dow Jones)--Das Medienunternehmen Pantaflix bietet künftig auf seiner Video-on-Demand-Plattform Filme von Walt Disney an. Ein entsprechendes Rechtepaket beinhalte alle Neuerscheinungen des Konzerns inklusive Erfolgsfranchises wie "Star Wars" oder "Pirates of the Caribbean" sowie eine umfangreiche Filmbibliothek, teilte Pantaflix mit. Der Disney-Inhalt werde ab dem ersten Quartal 2018 auf Pantaflix verfügbar sein, zunächst in Deutschland und Österreich. Weitere Territorien sollen in den nächsten Monaten folgen.

"Unser Ziel ist es, der global führende VoD-Dienst der Filmbranche zu werden", sagte COO Stefan Langefeld. Die Vereinbarung mit Disney unterstreiche dieses Bestreben und sei ein entscheidender Meilenstein auf diesem Weg. "Weitere große Partnerschaften werden folgen", ergänzte er.

Pantaflix liefert Inhalte an Film- und Serienkonsumenten auf der ganzen Welt. Es bestehen Kooperationen mit Partnern wie Amazon, Warner Bros und Sun Seven Stars Media. Auf dem Heimatmarkt Deutschland sitzt die Unternehmensgruppe an den Standorten Berlin, München und Frankfurt.

An der Börse macht die Aktie am Montag einen kräftigen Satz nach oben. Der Kurs legt um 9,7 Prozent zu auf 188 Euro, das ist der höchste Stand jemals für das Papier.

November 27, 2017 09:01 ET (14:01 GMT)

