Die sechsteilige ZDF-Reihe "Die Europa-Saga" mit Christopher Clark stieß auf große Zuschauerresonanz: Im Durchschnitt 4,25 Millionen Zuschauer (13,1 Prozent Marktanteil) sahen die sechs Folgen auf dem "Terra X"-Sendeplatz (sonntags, 19.30 Uhr) über die Kultur und Geschichte Europas.



Woher kommen wir? Was eint die Europäer? Was kann die Europäische Union voranbringen? Mit diesen Leitfragen im Gepäck begab sich der Cambridge-Historiker Sir Christopher Clark auf eine Zeitreise und beleuchtete in seinen Moderationen an den schönsten und symbolträchtigsten Orten des europäischen Kontinents dessen facettenreiche Historie.



"Die Reihe zeigt, wie groß das Interesse ist, mehr über die Zusammenhänge von Vergangenheit und Gegenwart des Kontinents zu erfahren, auf dem wir leben. Dies ist umso erfreulicher in einer Zeit, in der die Skepsis gegenüber der Europäischen Union zugenommen hat", sagt Prof. Peter Arens, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft.



Das ZDF plant ein weiteres aufwendiges Projekt mit Christopher Clark als Moderator. Darin führt ihn die Reise zu bedeutsamen Stätten des UNESCO-Weltkulturerbes: Clark stellt in der Dokumentationsreihe mit dem Arbeitstitel "Welten-Saga" von Menschenhand geschaffene Meisterwerke, Monumente der Natur, kulturelle Errungenschaften und universale Erfindungen vor. Die Ausstrahlung ist voraussichtlich 2019 geplant.



