Nasdaq-100 - Bullen gut in Form

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

die Technologietitel in den USA sind weiter gut in Form. Einmal mehr angeführt von den Schwergewichten wie Amazon oder Facebook markiert der Nasdaq-100 Index heute ein neues Allzeithoch. In allen Zeitebenen sind die Trends damit voll intakt.

Als Ziel für den laufenden Impuls kann die eindämmende Trendlinie bei aktuell rund 6.475/6.480 Punkten genannt werden. In diesem Bereich liegt auch eine Fibonacci-Extension. Eine weitere vorgeschaltete Fibonacci-Marke notiert bei 6.430 Punkten. Dort könnte sich der Index kurzfristig also festfahren.

Bärische Umkehrsignale gibt es bislang nicht. Im Bereich der letzten lokalen Stundentiefs um 6.369 Punkte lässt sich eine erste Unterstützungszone ausmachen. Sollten stärkere Abgaben einsetzen, notiert um 6.347 Punkten eine weitere Rücklaufmarke im Chart, die unter Chance-Risiko-Aspekten auch auf Wochensicht für antizyklische Long-Manöver interessant wäre.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 31.10.2017 - 27.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2012 - 27.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

