BERLIN (dpa-AFX) - Die Videoplattform Pantaflix, an der auch Schauspieler Matthias Schweighöfer beteiligt ist, und der US-Konzern Disney wollen künftig kooperieren. Die Vereinbarung sieht vor, dass Pantaflix von Januar 2018 an Filme von Disney über seine Plattform anbieten kann, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Unter anderem soll dann auch der Titel "Star Wars - Die letzten Jedi", der bald im Kino anläuft, zu sehen sein. Auch ältere Blockbuster wie "The First Avenger", "Findet Dorie" oder "Die Eiskönigin - Völlig unverfroren" sind im Angebot.

Über das exakte Volumen der Vereinbarung wurden keine Angaben gemacht. Pantaflix-Mitgeschäftsführer Stefan Langefeld kündigte für bald "weitere große Partnerschaften an. Der Dienst bietet Filmproduzenten und Rechteinhabern an, ihre Produktionen mit wenigen Klicks einem weltweiten Publikum zur Verfügung zu stellen./cr/DP/nas

