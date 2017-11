Zur Rose-Gruppe fokussiert Standort Halle auf Dienstleistungen im Gesundheitswesen in Deutschland

Zur Rose-Gruppe fokussiert Standort Halle auf Dienstleistungen im Gesundheitswesen in Deutschland

Zur Rose Pharma im deutschen Halle an der Saale hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend zu einem Kompetenzzentrum für Marketing und Services im Gesundheitswesen entwickelt. Diese Kompetenzen wird sie fortan weiter ausbauen und sich vollumfänglich als Gesundheitsdienstleister für die Gesellschaften der Zur Rose-Gruppe fokussieren. Das wachsende Gesundheitsbewusstsein der Menschen und die damit einhergehenden neuen Aufgaben für die Leistungserbringer begünstigen die strategische Weiterentwicklung des Standorts mit seinen qualifizierten Mitarbeitenden.

Die Neuausrichtung von Zur Rose Pharma geht einher mit den Plänen von Ulrich Nachtsheim, Inhaber der Apotheke Zur Rose in Halle, altersbedingt kürzerzutreten und sich aus dem Versandgeschäft zurückzuziehen. Zur Rose Pharma wickelte bisher insbesondere die Logistik und verschiedene administrative Aufgaben für seine Apotheke ab. Im Rahmen einer Nachfolgelösung wird beabsichtigt, die Versandkunden, sofern sie dies wünschen, aus den Niederlanden heraus von einer neu zu gründenden Versandapotheke, einer Tochtergesellschaft der Zur Rose-Gruppe, zu bedienen.

Vom Wegfall der Leistungen für die Apotheke Zur Rose am Standort Halle werden per Mitte 2018 rund 40 Mitarbeitende betroffen sein. Zur Rose Pharma wird weiterhin rund 90 Personen beschäftigen und beabsichtigt, den Standort weiter auszubauen. Für die betroffenen Mitarbeitenden werden umfangreiche Massnahmen über einen Sozialplan hinaus eingerichtet. Neben Angeboten zur Weiterbildung werden Umschulungsmöglichkeiten, eine Kooperation mit der Agentur für Arbeit, eine Jobbörse sowie eine aktive Qualifizierung und Begleitung von Bewerbungen bei Unternehmen in der Region unterstützt. «Wir werden die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dieser Stelle nicht alleine lassen und gemeinsam mit ihnen individuelle Lösungen für eine berufliche Neuorientierung finden», betont Walter Hess, Geschäftsführer der Zur Rose Pharma GmbH.

Kontakt für Analysten und Investoren Marcel Ziwica, Chief Financial Officer

E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 00 64

Kontakt für Medien Lisa Lüthi, Leiterin Unternehmenskommunikation E-Mail: lisa.luethi@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14

Zur Rose-Gruppe Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist mit ihren Marken Zur Rose und DocMorris die führende Versandapotheke Europas und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell trägt sie zu einer sicheren und qualitativ hochwertigen pharmazeutischen Versorgung bei. Sie zeichnet sich zudem aus durch die Entwicklung von innovativen Dienstleistungen im Bereich Arzneimittelmanagement, um die Wirksamkeit des Medikationsprozesses zu erhöhen. Dieses Schaffen von Mehrwerten, die ausgeprägte Patientenorientierung sowie der Anspruch einer kostengünstigen Medikamentenversorgung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie.

Der operative Sitz der Zur Rose-Gruppe befindet sich in Frauenfeld, von wo aus auch der Schweizer Markt bedient wird. In Deutschland und Österreich ist die Gruppe mit Tochtergesellschaften in Heerlen (NL) und Halle an der Saale (DE) aktiv. Im Weiteren hält sie eine Mehrheitsbeteiligung an BlueCare in Winterthur, dem marktführenden Anbieter von vernetzenden Systemen im Schweizer Gesundheitswesen. Die Zur Rose-Gruppe beschäftigt an den verschiedenen Standorten über 800 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 880 Millionen Franken.

Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker «ROSE»). Die im Zusammenhang mit der Finanzierung der DocMorris-Akquisition im November 2012 begebene Unternehmensanleihe über 50 Millionen Franken ist ebenfalls an der SIX Swiss Exchange gelistet (Valor 19972936, ISIN CH0199729366, Ticker ZRO12). zurrosegroup.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Zur Rose Group AG Walzmühlestrasse 60 8500 Frauenfeld Schweiz Telefon: +41 52 724 08 14 Internet: www.zurrosegroup.com

ISIN: CH0199729366, CH0042615283 Börsen: SIX Swiss Exchange

