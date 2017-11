Ernennung von Mike Mahoney unterstreicht Fortführung strategischer Investitionen im Kapitalmarktgeschäft

Northern Trust (Nasdaq: NTRS) erweitert sein Transition-Management-Team durch weitere wichtige Einstellung und ernennt Mike Mahoney zum Transition Manager for Europe, Middle East and Africa (EMEA).

Diese jüngste Ergänzung des Teams unterstreicht die anhaltende Investitionsstrategie von Northern Trust im Rahmen seines Kapitalmarktgeschäfts, das Transition Management und Dienste in den Bereichen institutionelles Maklergeschäft und Wertpapierleihgeschäft umfasst.

Mit Sitz in London wird sich Mike Mahoney auf Transition-Management-Dienste für Versicherungsgesellschaften und Finanzinstitute aus der Region konzentrieren. Er wird für alle Aspekte des Transition-Lebenszyklus verantwortlich sein. Dies umfasst die Auftragsveranlassung, das Beziehungsmanagement, die Durchführungsstrategie und das gesamte Projektmanagement. Mike Mahoney ist Craig Blackbourn direkt unterstellt, der im Januar 2017 zum Head of Transition Management for EMEA ernannt wurde.

Mike Mahoney kommt von State Street Global Markets, wo er in den vergangenen 8 Jahren als Tansition Manager und Portfolio Trader tätig war.

"Die Ernennung von Mike Mahoney erfolgt im Einklang mit unserem anhaltenden Engagement, in unser globales Transition-Management-Geschäft zu investieren", so Craig Blackbourn, Head of Transition Management, EMEA, Northern Trust Capital Markets. "Das Transition-Management-Angebot von Northern Trust konzentriert sich auf die Minimierung von Risiken und die Kostenkontrolle sowie die Maximierung der Transparenz für unsere Kunden und die langjährige Erfahrung von Mike Mahoney wird von unschätzbarem Wert für die Bereitstellung einer vorbildlichen Leistung im Rahmen des Transition-Management-Lebenszyklus sein."

Northern Trust kann auf eine 30-jährige Erfolgsgeschichte bei der Bereitstellung von Transition-Management-Diensten zurückblicken. Im Rahmen seines Kapitalmarktgeschäfts bietet das Unternehmen seinem globalen vielfältigen Kundenstamm zudem Dienste in den Bereichen Fremdwährungshandel, Wertpapierleihgeschäft und institutionelles Maklergeschäft. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 350 Mitarbeiter, die rund um den Globus Kapitalmarkt-Dienstleistungen in seinen Niederlassungen in Boston, Chicago, New York, San Francisco, Toronto, London, Singapur, Seoul, Hongkong, und Sydney erbringen.

Über Northern Trust

Northern Trust Corporation (Nasdaq: NTRS) ist ein führender Anbieter in den Bereichen Vermögensverwaltung, Anlagenservice, Anlageverwaltung und Banking für Unternehmen, Institutionen, vermögende Familien und Privatpersonen weltweit. Das Unternehmen wurde 1889 in Chicago (USA) gegründet, unterhält Niederlassungen in 19 US-Bundesstaaten und in Washington D.C. sowie 23 internationale Niederlassungen in Kanada, Europa, Nahost und im asiatisch-pazifischen Raum. Zum 30. September 2017 verwahrt Northern Trust Vermögenswerte im Gesamtwert von 9,7 Billionen US-Dollar und verwaltet Vermögen in Höhe von 1,1 Billionen US-Dollar. Seit mehr als 125 Jahren ist Northern Trust ein angesehener, branchenweit führender Anbieter von außergewöhnlichen Serviceleistungen in Kombination mit herausragendem Know-how, hoher Integrität und Innovationskraft im Finanzbereich. Weitere Informationen finden Sie unter northerntrust.com oder folgen Sie uns auf Twitter @NorthernTrust.

Die Northern Trust Corporation, Sitz: 50 South La Salle Street, Chicago, Illinois 60603 USA, ist in den USA als Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen. Informationen zum globalen Rechts- sowie aufsichtsrechtlichen Status finden Sie unter https://www.northerntrust.com/disclosures

