Die Anklageschrift eines US-Gerichts zeigt, chinesische Hacker sind in Siemens-Netzwerke eingedrungen. Demnach seien Daten aus mehreren Beriechen der Firma gestohlen worden. Die Beschuldigten sind nicht in Gewahrsam.

Drei Personen mit Verbindungen zu einer chinesischen Cyber-Sicherheitsfirma sollen nach US-Gerichtsunterlagen in Netzwerke von Siemens und anderen Firmen eingedrungen sein. Nach der am Montag veröffentlichten Anklageschrift eines Gerichts in Pittsburgh ...

