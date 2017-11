FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie von Constantin Medien stand im nachbörslichen Handel am Montag im Fokus, so ein Händler von Lang & Schwarz. Highlight Communications will den Sport- und Filmkonzern übernehmen. Das Schweizer Unternehmen bietet den Constantin-Aktionären 2,30 Euro je Aktie in bar. Highlight hat sich dabei unter anderem mit der Studhalter Investment AG und der Highlight Event and Entertainment AG (HLEE) zusammengeschlossen, die bereits mit knapp 30 Prozent größter Aktionär von Constantin Medien ist. Die Aktie von Constantin Medien stieg um 7,5 Prozent auf 2,25 Euro. Die Umsätze seien dabei recht hoch gewesen, so der Teilnehmer weiter.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 13.012 13.000 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

November 27, 2017 16:35 ET (21:35 GMT)

