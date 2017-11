FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.11.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.11.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.11.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.11.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CFZ XFRA US2298991090 CULLEN/FROST BANKE.DL-,01 0.477 EUR

CZN XFRA US2243991054 CRANE CO. DL 1 0.276 EUR

XCP1 XFRA US1547604090 CENTRAL PACIFIC FINL 0.151 EUR

9C7 XFRA US12673P1057 CA INC. DL -,10 0.214 EUR

CXR XFRA US1264081035 CSX CORP. DL 1 0.168 EUR

WR1 XFRA US0844231029 BERKLEY CORP. DL-,20 0.536 EUR

33B XFRA US0565251081 BADGER METER DL 1 0.109 EUR

ALS XFRA US0200021014 ALLSTATE CORP. DL-,01 0.310 EUR

C2H XFRA PAP310761054 COPA HOLDINGS CL.A O.N. 0.628 EUR

IM2A XFRA LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 0.830 EUR

BZG2 XFRA ID1000109507 BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 0.005 EUR

51C XFRA DK0060227585 CHRISTIAN HANSEN HL.DK 10 0.851 EUR

1T6 XFRA US87265K1025 TPG SPECIALTY LEND.DL-,01 0.050 EUR

8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.033 EUR

J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.015 EUR

CVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.142 EUR

41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.005 EUR

8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.040 EUR

R7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.078 EUR

PXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.073 EUR

N5Z XFRA CA6568441076 NRTH AMER.ENERGY PAR.INC. 0.013 EUR

9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.020 EUR

IBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.015 EUR

E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR

016 XFRA CA22576C1014 CRESCENT POINT ENERGY 0.020 EUR

C1U XFRA CA13650J1049 CDN REAL ESTATE INV. TR. 0.103 EUR

CF7 XFRA CA1254911003 CI FINANCIAL CORP. 0.078 EUR

BKAA XFRA CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MAN.A LV 0.117 EUR

B3H XFRA CA09950M3003 BORALEX INC. A 0.099 EUR

ABR XFRA CA0679011084 BARRICK GOLD CORP. 0.025 EUR

7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.132 EUR

B44 XFRA BMG162521014 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE 0.364 EUR

G7V XFRA BMG0129K1045 AIRCASTLE LTD. DL-,01 0.235 EUR

G3C XFRA AU000000GNC9 GRAINCORP LTD. 0.096 EUR

PL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.025 EUR