Der Hersteller von Blockheizkraftwerken kann sich freuen: In den ersten neun Monaten stieg der Konzernumsatz um 19,43 % auf 110,6 Mio. Euro. Der Auftragseingang entwickelte sich mit einem Plus von 14,5 % auf 103,2 Mio. Euro weiter positiv.Das operative Ergebnis auf Ebit-Basis verbesserte sich saisontypisch von einem Verlust in Höhe von 0,5 Mio. zum Halbjahr auf plus 0,5 Mio. Euro zum 30. September. Im Vorjahr stand hier nach neun Monaten noch ein Verlust von 0,2 Mio. Euro zu Buche.



Analog zu den Vorjahren geht der Vorstand für das laufendevierte Quartal von steigenden Umsatz- und Ergebnisbeiträgenaus. Für das Gesamtjahr 2017 rechnet man jetzt mit einerEbit-Marge zwischen 3 und 3,5 % (bisher 3 bis 5 %). Die Konzernumsatzprognose wird in einer Bandbreite von 174 bis 180 Mio. Euro bestätigt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info