Expertenmeinung

Euro-Konjunktur läuft sehr stark

Die Wirtschaft in der Euro-Zone läuft besser als noch vor einigen Monaten erwartet. Im dritten Quartal 2017 wuchs das Bruttoinlandsprodukt der Währungsunion um 0,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Laut Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) wird die Wirtschaftsleistung der Euro-Zone im Gesamtjahr um 2,1 Prozent zulegen, im nächsten Jahr sollen es 1,9 Prozent sein. Im Juli hatte der IWF noch ein Plus von lediglich 1,9 und 1,7 Prozent vorhergesagt.



Insbesondere in Deutschland ist die Konjunktur überraschend stark. Saison- und kalenderbereinigt legte die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal 2017 um 0,8 Prozent zu. Zudem wurde das Wachstum des ersten Quartals 2017 von 0,7 auf 0,9 Prozent nach oben revidiert. Für das Gesamtjahr steht ein Wert deutlich über zwei Prozent an. Noch Anfang 2017 lag die Konsens-Prognose bei 1,4 Prozent.

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

Anteilklasse A (div) - EUR

WKN A0RBX2

Wesentliche Anlegerinformationen

JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund

Anteilklasse A (inc) - EUR

WKN A2AN87

Wesentliche Anlegerinformationen

Erfahren Sie mehr über regelmäßige Ertragschancen unter www.jpmorganassetmanagement.de/Income.