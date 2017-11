Die Handelsspannen der letzten Tage im DAX sind gar nicht einmal so riesig, aber die Intensität der Impulse innerhalb der Handelssitzungen nimmt zu. Sie werden abrupter, verlaufen schneller und machen deutlich, dass hier kurzfristige Trader um eine Trendentscheidung kämpfen. Und so etwas geht selten wieder in ein friedliches Seitwärts-Geschiebe innerhalb der entscheidenden Chartmarken über.

