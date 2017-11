Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche SE von 70 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Porsche-Aktie sei ein günstiger Weg, in den Autobauer VW, der wichtigsten Porsche-SE-Beteiligung, zu investieren, schrieb Analystin Kristina Church in einer am Dienstag vorliegenden Studie. VW, von denen die Porsche Holding 52 Prozent der Stammaktien hält, erkor die Expertin aktuell zum Branchenfavoriten./ag/zb Datum der Analyse: 28.11.2017

ISIN: DE000PAH0038