Goldman Sachs hat Intesa Sanpaolo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen. Er habe seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre 2018 und 2019 für italienische Banken im Allgemeinen gekappt, da sich die Nettozinserträge langsamer erholten als erwartet, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich habe er erstmals Schätzungen für 2022 vorgenommen und den Zeithorizont für seine Kursziele weiter in die Zukunft verschoben. Bei Intesa würden die verringerten EPS-Schätzungen durch die Verschiebung des Bewertungsmodells ausgeglichen./ck/tih Datum der Analyse: 27.11.2017

