Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-11-28 / 09:36 *Das Asset Management der publity AG, Leipzig, hat für den Bürokomplex Alsterpark eine vorzeitige Mietvertragsverlängerung sowie eine Mietflächenerweiterung auf nunmehr 9.000 m² mit einem Bestandsmieter abschließen können. Damit setzt publity einen weiteren Schritt der Investmentstrategie des 31.121 m² großen Büroensembles um. * Der bereits seit 1999 ansässige Bestandsmieter Freenet AG hat vorzeitig seinen Mietvertrag im Objekt bis 2021 verlängert und seine Flächen zum zweiten Mal in diesem Jahr erweitert. Bereits im April hat das börsennotierte deutsche Telekommunikationsunternehmen Freenet AG seine Bestandsfläche um ca. 1.800 m² vergrößert und aktuell erneut eine Mietflächenerweiterung im Erdgeschoss um ca. 1.000 m² auf nun insgesamt ca. 9.000 m² abgeschlossen. Das Investitionsobjekt ist ein reines Gewerbeobjekt mit einer Fläche von 31.121 m² auf einem 17.025 m² großen Grundstück und ist nun zu aktuell 50 % vermietet. Der Bürokomplex Alsterpark im Hamburger Stadtteil Alsterdorf befindet sich in ca. 5 km Entfernung vom internationalen Hamburger Flughafen und besticht durch eine flexible Struktur aus fünf, über Brücken miteinander verbundenen Baukörpern mit insgesamt 556 Tiefgaragenstellplätzen sowie 112 Außenstellplätzen. "Aufgrund der besten Standortfaktoren, kombiniert mit Stabilität und Flexibilität, beweist dieses Objekt in Hamburg einen attraktiven Mietermix, der zeitnah erweitert wird, da sich das Asset Management der publity AG bereits in finalen Verhandlungen für weitere Mietverträge über insgesamt ca. 14.000 m² befindet. Somit befinden wir uns auf direktem Weg einer baldigen Vollvermietung im Objekt ", so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG. *Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations:* edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de *Über publity * Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. *Pressekontakt:* publity AG Landsteinerstraße 6, 04103 Leipzig, Deutschland Telefon: +49 341 261787-41, Telefax: +49 341 261787-31 E-Mail: presse@publity.de, Internet: www.publity.de [1] *Über publity * Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: publity AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-11-28 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Landsteinerstr. 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508 WKN: 697250 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 633279 2017-11-28 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a00e18cc3c1cd4f128d82f627763f161&application_id=633279&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2017 03:36 ET (08:36 GMT)