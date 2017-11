Fraport-Calls mit 162%-Chance bei Erreichen des Rekordhochs

Nach dem Ausbruch über die Höchststände der vergangenen Tage könnte die Fraport-Aktie (ISIN: DE0005773303) für Trader nun wieder interessant sein. Laut Analyse von www.godmode-trader.de besteht nun - sofern die Marke von 81 Euro hält -, die Chance auf einen Kursanstieg zum bei 88,05 Euro liegenden Rekordhoch. Danach könnte der Aktienkurs die Marke von 100 Euro ins Visier nehmen. Hält die Marke von 81 Euro nicht, dann erhöht sich die Gefahr eines Kursrutsches auf bis zu 74 Euro.

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 82,82 Euro eher vom Eintritt des positiven Szenarios in Form eines Kursanstiegs auf bis zu 88,05 Euro ausgeht, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 85 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Fraport-Aktie mit Basispreis bei 85 Euro, Bewertungstag 16.1.18, BV 0,1, ISIN: DE000PP15WA3, wurde beim Aktienkurs von 82,82 Euro mit 0,12 - 0,13 Euro gehandelt.

Gelingt der Fraport-Aktie im nächsten Monat wieder der Sprung auf das bei 88,05 Euro liegende Hoch, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,34 Euro (+162 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 77,76 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Fraport-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 77,76 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MF3KE16, wurde beim Aktienkurs von 82,82 Euro mit 0,56 - 0,57 Euro taxiert.

Kann die Fraport-Aktie in naher Zukunft auf 88,05 Euro ansteigen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,02 Euro (+79 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 75,326 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Fraport-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 75,32627 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HU8Z6A7, wurde beim Aktienkurs von 82,82 Euro mit 0,83 - 0,84 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Fraport-Aktie auf 88,05 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,27 Euro (+51 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fraport-Aktien oder von Hebelprodukten auf Fraport-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de