Die Investmentbank Equinet hat S&T mit "Buy" und einem Kursziel von 21 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das IT-Unternehmen agiere im robust wachsenden osteuropäischen Markt sowie im deutschsprachigen Raum - und dabei in schnell wachsenden Segmenten wie dem Internet der Dinge oder eingebetteten Rechnersystemen, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neben einem starken Umsatzwachstum rechnet der Experte mit steigenden Gewinnmargen./mis/tih Datum der Analyse: 28.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0018 2017-11-28/10:12

ISIN: AT0000A0E9W5