Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Fresenius SE von 77 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Preisgestaltung in den USA dürfte für den Medizinkonzern schwerer werden und die Ziele für 2018 dürften Unsicherheit widerspiegeln, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Risiken in Bezug auf die Übernahme des US-Konzerns Akorn seien nach den jüngsten Kursverlusten dagegen bereits eingepreist./ck/zb Datum der Analyse: 28.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0028 2017-11-28/11:26

ISIN: DE0005785604